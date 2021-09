Bessere Vermarktung hilft Bio-Weinen

Bonn. Was den Mehrwert von Bio-Weinen ausmacht und ihren höheren Preis rechtfertigt, ist nur wenigen Weinkonsumenten und -händlern bewusst. Die Branche muss die Vorzüge von Bio-Wein besser kommunizieren. Bei der Vermarktung rentiert es sich, gezielt Frauen und jüngere Konsumentengruppen anzusprechen. Das ergab eine BÖLN-Studie der Hochschule Geisenheim.

Der Bio-Weinmarkt weist eine klare Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage auf: Zum einen hat sich die ökologisch bewirtschaftete Rebfläche in Deutschland seit 2010 fast verdoppelt. 2019 stieg die Rebfläche auf 10 600 ha an, was einen Anteil von rund zehn Prozent an der gesamten deutschen Rebfläche ausmacht. Zum anderen werden Bio-Weine längst nicht so bewusst nachgefragt wie Bio-Lebensmittel.

In einer im März 2020 durchgeführten Umfrage der Hochschule wussten nur 60 Prozent der Weinkonsumenten, dass es Bio-Wein gibt. Bei der Vermarktung ist noch Luft nach oben.

Bio-Winzer sollten immer wieder erklären, was das Besondere ausmacht. Denn mehr Wissen begünstigt Kaufbereitschaft und erhöht Nachfrage. Außerdem gilt es, die Bio-Qualität auf dem Etikett klar sichtbar abzubilden. Darüber hinaus sollte die deutsche Bio-Weinbranche strategischer denken und handeln.

Das sind die zentralen Ergebnisse der Studie der Hochschule Geisenheim. Das Forscherteam hat hierbei die gesamte Wertschöpfungskette von Bio-Wein analysiert und daraus ein Maßnahmenbündel für Winzer sowie für den Handel abgeleitet.

Die Befragung ergab: Ein Drittel von ihnen sehen in der Bio-Zertifizierung keinen Vermarktungsvorteil. Weder konventionell noch ökologisch wirtschaftenden Weingüter rechnen mit einer wachsenden Bio-Weinnachfrage. Wie die Studienergebnisse zeigen, haben die deutschen Winzer hauptsächlich aus persönlicher Überzeugung auf Bio umgestellt. Für Bio-Winzer ist die Bio-Qualität ihrer Weine etwas Selbstverständliches. Daher glauben viele von ihnen, die ökologische Produktion nicht aktiv bewerben zu müssen. Auch oft wegen der Ästhetik und Markengestaltung wird das Bio-Siegel nicht angemessen auf dem Etikett abgebildet. Dies verhindert die Verknüpfung von Bio mit Qualität.

Entsprechend wenig wissen die Konsumenten, aber auch manche Händler über den Bio-Weinanbau. Die meisten Händler können den Mehraufwand der Bio-Erzeugung gegenüber ihrer Kundschaft nicht plausibel erklären. Auf Kundenseite zeigte sich zudem eine große Skepsis gegenüber Bio-Wein. Generell hat die Gesellschaft eine romantische Vorstellung davon, wie Wein produziert wird. Für sie ist Wein per se ein „Naturprodukt“. Nur den Wenigsten ist bewusst, dass Bio-Weinproduktion mit deutlich mehr Arbeit im Weinberg und geringen Erträgen verbunden ist. Beim Weinkauf zählen primär der Preis, die Weinqualität, die Sorte, das Image eines Weinguts sowie die Beziehung zwischen Kunde und Weingut. Die Bio-Qualität ist hierbei nur selten ausschlaggebend. Außerdem beeinflussen persönliche Empfehlungen die Weinauswahl.