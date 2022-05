Bauern wollen Ernte sichern

Baden-Württembergs Bauern produzieren derzeit ausreichend Backweizen fürs Land. Der Selbstversorgungsgrad liegt sogar über 100 Pro-zent. Doch ohne den knappen mineralischen Dünger könnte die Ernte 2023 zusammenschrumpfen. „Die entscheidende Frage für die Ernährungssicherung ist, wie wir bei der aktuellen Düngemittelknappheit die Ernte 2023 auf den Weg bringen können. Wir müssen jetzt entsprechende Maßnahmen einleiten, damit die Versorgung mit ausreichend Dünger gesichert ist“, erklärt Joachim Rukwied, Präsident des Landesbauernverbandes (LBV). Ohne diese Absicherung verschärfe sich die Ernährungskrise in Nordafrika, dem Mittleren Osten und Asien. Deutschland und die EU haben als agrarische Gunststandorte und als große Getreideexporteure eine globale Mitverantwortung für die weltweite Versorgung mit Nahrungsmitteln. „Unsere Bauern sind bereit, ihren Beitrag zu leisten, um Versorgungsengpässe an Lebensmitteln in anderen Teilen der Erde zu reduzieren“, erklärt Bauernpräsident Rukwied. „Dazu schöpfen die Landwirte alle vorhandenen Ressourcen wie etwa Wirtschaftsdünger aus. Allerdings reich der natürliche Dünger nicht annähernd aus .“ bv

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1