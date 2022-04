Aussagen gehen an der Realität vorbei

Der Ukraine-Krieg verursacht bei den Menschen in der Ukraine größtes Leid und es ist eine Katastrophe, dass es so einen Krieg in unserer jetzigen Zeit noch geben kann.

Die Folgen aus diesem Krieg zeigen uns auf, wie vernetzt und abhängig wir von Russland oder auch der Ukraine in punkto Energie oder auch Nahrungsmittel sind.

Erschreckend ist aber, dass viele Wirtschaftsbeteiligte im Energie- oder auch Nahrungsmittelbereich die Verunsicherung der Märkte nutzen, sich ihre Taschen über Gebühr zu füllen. Inzwischen werden jeden Tag Horrorszenarien aufgebaut, um die Menschen noch mehr zu verunsichern und sogar von großen Engpässen gesprochen. Eines ist doch in unserer kapitalistischen Welt klar, die westliche Welt wird aufgrund ihrer Kapitalkraft keine großen Versorgungslücken zu befürchten haben. Es wird teurer werden, das wird sich nicht vermeiden lassen.

Dass natürlich auch durch ein Fehlverhalten der Verbraucher, die schon wieder Öl und sonstiges bunkern, der Markt zusätzlich angetrieben wird, ist klar, aber es wird zu keiner Nahrungsmittelkrise kommen. Viel größer wird das Problem für die armen Länder dieser Welt, die nicht, wie wir, nur zehn Prozent ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben, sondern 50 Prozent. Diese Länder laufen aufgrund der Preissteigerungen in eine Hungersnot. Da wäre es solidarisch mit der Dritten Welt, wenn wir in Europa die vorgesehene Stilllegung von Flächen zurücknehmen und für diese Länder Brotgetreide produzieren.

Der Krieg verhindert Getreidelieferungen aus der Ukraine in diese Länder und sie brauchen unbedingt Getreide zum Überleben. Hier müssen Ideologien von Klima- und Naturschützern zurückgestellt werden. Ansonsten können wir bald eine neue Flüchtlingswelle erwarten.

Gleichfalls sind politische Aussagen unsinnig, dass ein Fleischverzicht die Ernährungsproblematik der Welt positiv beeinflussen könnte. Anscheinend wissen manche Politiker und auch Medienvertreter nicht, dass Landwirtschaft eine Kreiswirtschaft ist. Die Bauern produzieren Getreide für die menschliche Ernährung, aber es bleibt Biomasse übrig, die von den Tieren verwertet wird.

Die Tiere stellen für die Pflanzenproduktion wieder Dünger zur Verfügung, um gute Erträge zu erzielen. Ohne den organischen Dünger muss mineralischer Dünger eingesetzt werden, der beim Stickstoff viel Gasenergie braucht, um aus der Luft gewonnen zu werden. Damit wird wieder Putin unterstützt.

Die Menschen können bis jetzt kein Gras essen und verdauen, aber die Rinder, Schafe und Ziegen haben einen Magen dafür und liefern uns dafür Milch und Fleisch. Die Kühe werden wegen Menthanausstoß verunglimpft, aber wer soll die Weiden und Wiesen dann nutzen und was wird aus unserer Landschaft ohne die Pflege und Nutzung der Rinder?

Mich stört es ungemein, dass angeblich hochintelligente Politiker ungeniert Aussagen machen, die völlig an der Realität vorbei führen, um sich nur mit Schlagworten in den Vordergrund zu stellen. Damit werden aber die jetzigen Probleme nicht gelöst und ich sehe es auch als Aufgabe der Politik, nicht weiter zur Verunsicherung der Bevölkerung beizutragen.