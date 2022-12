Zwangspause auf Mainkuh

Würzburg. Das havarierte Frachtschiff hat beim Freischleppen am Sonntag am Restaurantschiff Mainkuh deutliche Spuren hinterlassen. „Die Stege sind kaputt, die Sachverständigen haben sich das schon angesehen“, bestätigt ein Vertreter der Eignerfamilie Pröstler. Jetzt brauche man einen Schlosser, der das wieder instand setzt. Er befürchtet, dass es durch die bevorstehenden Feiertage zum Jahreswechsel noch einmal zu zusätzlichen Verzögerungen kommen könne, bis der Schlosser auch die Halte-Anlagen ersetzt oder repariert habe – mit mindestens 14 Tagen wird gerechnet. Auch der Schaden an der Wasserseite, wo das havarierte Schiff die Mainkuh touchierte, ist noch abzuklären.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1