Wertheim. Die FN-Ausbildungsmesse „Zukunft Karriere Ausbildung“ findet an diesem Samstag, 18. März, von 10 bis 15 Uhr in der Main-Tauber-Halle in Wertheim statt. Das Programm richtet sich an angehende Auszubildende und ihre Eltern. Zahlreiche Unternehmen und Ausbildungsbetriebe aus der Region stellen sich vor.

Der Messetag startet mit dem „Job & Fun“-Ausbildungsbrunch ab 10 Uhr. Zudem können angehende Azubis kostenlos Bewerbungsfotos von einem Profi machen lassen. Experten und Coaches bieten persönliche Beratungsgespräche vor Ort an und Schüler können sich verschiedene Tipps für den Start ins Berufsleben geben lassen. Für Eltern findet ein Fachvortrag der Agentur für Arbeit statt, der aufzeigt, wie Kinder bestmöglich bei der Jobsuche unterstützt werden können.

Einen Höhepunkt stellt auch die „Family-Challenge“ dar, bei der es tolle Preise zu gewinnen gibt. Unter anderem warten Segway-Parcours, Basketball-Wurfanlage und Putting-Green auf Kinder und Eltern.