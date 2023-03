Zielvorgaben für Rohstoffe

Brüssel. Mit festen Zielvorgaben für die Versorgung mit wichtigen Rohstoffen will die EU-Kommission Europas Abhängigkeit von China und anderen Ländern beenden. Konkret geht es um Rohstoffe wie Lithium, das für die Produktion von Batterien von großer Bedeutung ist, wie aus einem Vorschlag der Kommission hervorgeht. Demnach sollen künftig in der EU gemessen am Jahresverbrauch mindestens zehn Prozent dieser strategisch besonders wichtigen Rohstoffe gefördert, 40 Prozent verarbeitet und 15 Prozent recycelt werden. Kommissionschefin Ursula von der Leyen betonte, man verstärke die Zusammenarbeit mit zuverlässigen Handelspartnern auf der ganzen Welt. dpa

