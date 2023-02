„Wüschele“ als süßes Gebäck

Osterburken/Buchen. Fastnacht wird in der Region wie eine fünfte Jahreszeit gefeiert. Zahlreiche Veranstaltungen wie Prunksitzungen und Umzüge gehören dazu, wie das Amen in der Kirche. Viele Menschen verkleiden sich und ziehen durch die Straßen. In Osterburken sind die „Borkemer Wüschele“ (Wiesel) allseits bekannt und die Symbolfigur der Fastnacht. Im Café Köpfle hat man sie daher auch als süßes Gebäck erschaffen. Die Stückchen aus Hefe- und Mürbteig sind gerade bei Kinder sehr beliebt.

Aber auch bei der Bäckerei und Konditorei Lunkenheimer haben es die „Buchemer Huddelbätz“ aufs Blech geschafft. Zum einen als süße Stückchen und zum anderen als kunstvolle Torte. nb