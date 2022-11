Winterlese ging in vierte Runde

Bad Mergentheim. Nach zweijähriger pandemiebedingter Unterbrechung, die alle Literaturenthusiasten etwas ausgedörrt zurückgelassen hatte, war es am Wochenende endlich wieder so weit: Die „Winterlese“ ging in die vierte Runde.

Auch diesmal bot die Winterlese einem literaturinteressierten Publikum eine erlesene Auswahl an Büchern fernab des Mainstreams und kommerziellen Kalküls. Bereits am Vorabend des Büchermarktes (sie Bericht unten) gewährten die Verlagsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter in einer literarischen Soirée bei der Buchhandlung Moritz und Lux einen kurzen, aber sehr anschaulichen Einblick in ihre Verlage, die Arbeit, die hinter einem jeden Buch steht und sich ganz individuell gestaltet, und schließlich in eines ihrer liebsten Druckerzeugnisse.