Was ein 19-Jähriger für die Altersvorsorge tut

Wer macht sich an der Schwelle von der Jugend ins Erwachsenenalter schon Gedanken über seine Altersvorsorge? Samuel Halder weniger. „Ich habe ja noch einiges an Zeit dafür“, sagt der 19-jährige Verkäufer einer Bäckerei im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Was er an Altersruhegeld von der Gesetzlichen Rentenversicherung erwarten kann, lässt sich nicht einschätzen. Grundsätzlich ist dem

...