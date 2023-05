Warnung vor Populismus

Berlin. Im Klimaschutz die gesamte Gesellschaft mitnehmen – das betont die Politik immer wieder als Ziel. Umweltministerin Steffi Lemke hat nun vor Populismus in der Debatte um die Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen gewarnt. „Wenn Friedrich Merz sagt „Wir haben noch 20 Jahre Zeit“, dann verharmlost er die Probleme, die aus den Folgen des Angriffskriegs Russlands, der Klimakrise, des Artenaussterbens oder der weltweit wachsenden Nachfrage nach Rohstoffen entstanden sind und weiter entstehen werden“, sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. „Ich kann auch all jene jungen Menschen verstehen, die vielleicht erst in einigen Jahren eine Familie gründen möchten und sich fragen, unter welchen Umständen ihre Kinder aufwachsen werden.“ dpa

