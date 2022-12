Warnung vor deutscher Dominanz in EU

Warschau/Brüssel. Der Chef von Polens nationalkonservativer Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, hat Deutschland ein Streben nach Vorherrschaft in Europa vorgeworfen. Die Deutschen wollten heute mit friedlichen Mitteln das erreichen, was sich sie einst mit militärischen Mitteln vorgenommen hätten, sagte Kaczynski am Samstag im niederschlesischen Legnica.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Stärke Europa liege aber in der Unterschiedlichkeit und der Souveränität der einzelnen Mitgliedsstaaten. „Und eine Situation der Dominanz, eine Situation, in der einer der europäischen Staaten – heute neben Russland der größte – mit friedlichen Mitteln jene Pläne verwirklicht, die er einst mit militärischen Mitteln durchsetzen wollte, ist ein Weg in die Krise und ins Unglück“, sagte Kaczynski weiter. Das betreffe sowohl Polen und Europa. „Und auch dieses Land selbst, nämlich Deutschland.“

Reaktion auf sinkende Umfragen?

Jaroslaw Kaczynski wettert verstärkt gegen Berlin. © Hubert Mathis/ZUMA Wire/dpa

Der 73-jährige Kaczynski hat kein Regierungsamt inne, gilt aber nach wie vor als starker Mann in Polens Politik. Die Medien im Lande schreiben gerne, er steuere sowohl Regierungschef Mateusz Morawiecki als auch Präsident Andrzej Duda „vom Rücksitz aus“.

Mehr zum Thema Umfrage Hälfte der Polen sehen Warschaus Deutschland-Politik negativ Mehr erfahren Flugabwehrsystem Nato: Berlin entscheidet über Patriot-Abgabe an Ukraine Mehr erfahren Staatsbesuch in Washington Biden verteidigt Gesetz gegen Macrons Kritik Mehr erfahren

Die Umfragewerte der PiS-Regierung sind angesichts einer hohen Inflationsrate derzeit im Sinkflug. Kaczynski versucht bei Auftritten in der Provinz, mit antideutschen Tönen Wähler zu gewinnen. Im kommenden Herbst wählt Polen ein neues Parlament.

Die Anspielung auf Nazi-Deutschland ist typisch Kaczynski. Seit Monaten tourt er Wochenende für Wochenende durchs Land und wettert gegen Deutschland. In der Vergangenheit hat dies der PiS bei Wahlen immer wieder Stimmen eingebracht.

In Legnica teilte der 73-Jährige auch gegen Brüssel aus. Glaubt man Kaczynski, dann verbirgt sich hinter der EU ein Plan der Deutschen, einen „Europäischen Staat“ zu schaffen, wo sie das Sagen haben werden. Seine Partei aber sehe die Stärke Europas in der Unterschiedlichkeit und der Souveränität der einzelnen Länder, betonte Kaczynski. Dafür werde man nun verstärkt kämpfen. dpa