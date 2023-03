Warnstreik für 10,5 Prozent mehr Lohn

Buchen. „Heute ist kein Arbeitstag, heute ist Streiktag“, schallte es am Dienstagmorgen über den Platz vor dem Haupteingang der Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen. Rund 80 Beschäftigte waren dem Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi gefolgt und hatten ihre Arbeit niedergelegt, um ihrer Forderung nach 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro monatlich, Nachdruck zu verleihen.

Mit Trillerpfeifen und Plakaten machten sie auf sich aufmerksam und schrieben „Streikgeschichte“. Denn laut dem Betriebsratsvorsitzenden Simon Schreiweis sei es das erste Mal, dass an den Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen in dieser Form gestreikt wurde. Nach dem Warnstreik in Buchen fand am Nachmittag noch eine Kundgebung am Klinik-Standort in Mosbach statt. mg