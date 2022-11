Volksfest soll attraktiver werden

Bad Mergentheim. Seit 2016 ist das Unternehmen Uebel & Sachs aus Niederwerrn/Schweinfurt mit der Organisation des Volksfestes beauftragt. Jetzt stand die Entscheidung im Gemeinderat an, wer in den nächsten drei Jahren (2023 bis 2025) diesen Auftrag erhält. Einstimmig erhielt erneut Uebel & Sachs den Zuschlag.

Nicht ganz so einig war sich das Gremium bei zusätzlichen Ausgaben. Vom Arbeitskreis „Volksfest“ wurde vorgeschlagen und dann auch von der Verwaltung befürwortet, Maßnahmen zur Attraktivierung des Festes bis zu maximal 20 000 Euro zu planen.

Laut Ratsvorlage hat sich der Festausschuss mehrfach mit der Zukunft des Volksfestes beschäftigt und ist dabei einer Vielzahl an möglichen Ansätzen nachgegangen. In jedem Fall solle, so die Stadt, ein zusätzliches gastronomisches Angebot (Stichwort Schwarzwaldhäusle) wieder gewonnen werden.