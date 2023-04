Ungeklärter Mord im Wald

Bad Mergentheim. Er war lange Zeit das Thema im Bad Mergentheimer Raum: Der Mordfall Adelheid Staab, der sich in einem Waldstück zwischen Edelfingen und Löffelstelzen ereignete, bleibt weiterhin ungeklärt.

Als Adelheid Staab damals von einem Spaziergang mit ihrem Hund nicht wie gewohnt zurückkehrt, erkundigt sich ihre Tochter zunächst bei Bekannten nach ihrem Verbleib, bevor man sich gemeinsam auf eine erste, erfolglose Suche machte. Um 21 Uhr alarmierten sie schließlich die Polizei, die sich mit einem Streifenwagen auf die Suche begab und eine Stunde später das Auto und den Hund Staabs am Waldparkplatz zwischen Edelfingen und Löffelstelzen fand.

In der Nacht dann nach ausgedehnter Suche die traurige Gewissheit: Die Leiche der Frau wird an einem Wegrand in besagtem Waldstück gefunden. Ihr Leichnam wies Spuren von Gewalteinwirkung auf.