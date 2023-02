Träumen von der Bundesliga

Mit zwei Siegen am Doppelspieltag der 2. Bundesliga Süd haben die Schachfreunde Anderssen bereits vorzeitig den Klassenerhalt geschafft. Dieser war als Aufsteiger das Ziel der Kurstädter. Und nun dürfen die Schachfreunde sogar ein bisschen träumen, denn beim Blick auf die Tabelle wird deutlich, dass nun sogar der Aufstieg in die Bundesliga möglich ist. Hierzu wäre es erst einmal notwendig, dass man während des nächsten Spieltags am 25. Februar den aktuellen Tabellenführer SC Ötigheim an den heimischen Brettern bezwingt. Ein großer Baustein des aktuellen Erfolgs ist der für Frankreich international spielende Timothe Razafindratsima. Er wurde kürzlich sogar U16-Europameister und transportierte seine gute Form in die Liga-Spiele für Anderssen Bad Mergentheim.

