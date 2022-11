Tornado fegt über Suippes hinweg

Hardheim/Suippes. Die französische Hardheimer Partnergemeinde Suippes ist von einem Tornado heimgesucht worden. Nur eine Minute lang wütete am Donnerstag, 17. November, gegen 13.30 Uhr der Sturm über die Gemeinde mit ihren rund 3900 Einwohnern. Doch die Folgen werden Einwohner und Gemeindeverwaltung noch wochen- und monatelang beschäftigen. Denn nach Medienberichten wurden mehrere Dutzend Häuser beschädigt. 180 Haushalte mussten zeitweise ohne Strom auskommen. Verletzt wurde niemand. Die Gemeinde Hardheim startet eine Spendenaktion für die im Département Marne gelegene Gemeinde. So steht während des Weihnachtsmarkts eine Spendenkasse an der Verkaufshütte des „Freundes- und Förderkreis Krankenhaus Hardheim“ bereit. Außerdem kann man unter dem Verwendungszweck „Suippes“ Geld an verschiedene Bankkonten überweisen.

