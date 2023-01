Tödliche Schüsse

Los Angeles. Angst und Fassungslosigkeit nach den tödlichen Schüssen am Rande einer Feier zum chinesischen Neujahrsfest im US-Bundesstaat Kalifornien: In einem Tanzlokal in Monterey Park, einer Vorstadt von Los Angeles, hat ein Schütze am Samstagabend (Ortszeit) das Feuer eröffnet, mindestens zehn Menschen getötet und weitere verletzt. Die Neujahrsfeierlichkeiten in der asiatisch geprägten Gemeinde wurden daraufhin abgesagt. Der Täter sei noch nicht gefasst worden, hieß es am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit). Das Motiv der Tat sei unklar. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Der Täter hatte am Samstagabend um 22.22 Uhr (Ortszeit) das Feuer eröffnet und war dann geflüchtet. dpa

