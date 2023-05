Technische Berufe erkundet

Osterburken. Die Firma AZO öffnete die Türen für acht junge Frauen, die im Rahmen des Girls’ Day die Firma als solches sowie spannende technische Berufe hautnah kennenlernen durften. Sie erkundeten dabei unter anderem den Beruf der Industriemechanikerin, der Elektronikerin für Betriebstechnik, der Fachinformatikerin sowie der Technischen Produktdesignerin.

Nach einer Präsentation des Unternehmens und einer kurzen Stärkung folgte ein Betriebsrundgang, bei dem die Teilnehmerinnen sich einen Eindruck von den vielfältigen Bereichen und Aufgaben bei AZO machen konnten. Im Anschluss daran wurden sie in ihre Wunschabteilungen begleitet, wo sie erste praktische Erfahrungen sammeln durften.

Nach dem Essen ging es zurück in die Abteilungen für weitere Eindrücke aus der Praxis. Zum Abschluss kamen alle Teilnehmerinnen zu einem Feedbackgespräch zusammen und erhielten zur Erinnerung an diesen besonderen Tag bei AZO noch einige „Giveaways“, die sie mit nach Hause nehmen durften.

„Wir bei AZO glauben daran, dass die Technikbranche ein Ort ist, an dem junge Frauen ihre Fähigkeiten voll ausschöpfen und erfolgreich sein können“, so Sabine Zimmermann. „Wir möchten junge Frauen ermutigen, ihre Leidenschaft und ihr Interesse für Technologie und Innovation zu entdecken und eine Karriere in diesem spannenden und zukunftsorientierten Bereich anzustreben. Wir brauchen mehr Frauen in technischen Berufen und würden uns sehr freuen, wenn der Girls’ Day bei AZO dazu beitragen könnte.“