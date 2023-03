Streit um Mindestlohn

Berlin. Angesichts der hohen Inflation setzt sich der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) für eine deutliche Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns ein. „Ja, die Inflation frisst die letzte Mindestlohnerhöhung weitgehend auf“, sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell am Freitag in Berlin. „Wir werden uns in der Mindestlohnkommission für einen kräftigen Ausgleich einsetzen“, sagte Körzell. „Beim nächsten Erhöhungsschritt, der im Juni festgelegt wird, muss die Kaufkraftentwicklung entschieden berücksichtigt werden.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Mindestlohnkommission verhandeln Vertreterinnen und Vertreter von Arbeitgebern und Arbeitnehmern sowie der Wissenschaft über die künftigen Anpassungen. Körzell ist dort Mitglied. Das Gremium soll zum 30. Juni den nächsten Erhöhungsschritt vorschlagen, der ab 1. Januar 2024 greifen soll. An diesem Freitag endet eine Frist für Stellungnahmen von Verbänden an die Mindestlohnkommission zur Vorbereitung für diese Entscheidung, wie es aus Kommissionskreisen hieß. Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hatte den Mindestlohn ausnahmsweise per Gesetz angehoben. Zum 1. Oktober 2022 war er von 10,45 auf 12 Euro gestiegen.

Richtlinie der EU

Körzell verwies auch auf die neue EU-Mindestlohnrichtlinie: Ihr zufolge müsse die Inflation berücksichtigt werden. Die Preissteigerungen wirkten sich gerade bei Geringverdienerinnen und -verdienern negativ aus. Die Arbeitgeberseite in der Mindestlohnkommission mahnte Körzell: „Daher sollte allen Beteiligten in der Kommission klar sein, welche Verantwortung wir gemeinsam tragen.“

Mehr zum Thema Einkommen Streit um künftigen Mindestlohn - Teuerung erhöht den Druck Mehr erfahren Öffentlicher Dienst Verdi-Chef droht mit Urabstimmung über Streik Mehr erfahren Verkehr Bahn stellt Tarifangebot in Aussicht Mehr erfahren

Neben der Höhe des Mindestlohns müssten auch verstärkte Kontrollen weiterhin im Fokus stehen. „Offenbar gibt es immer noch viele kriminelle Arbeitgeber, die tricksen und den Mindestlohn umgehen“, sagte Körzell. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit hatte am Donnerstag in einer großangelegten Aktion bundesweit Firmen verschiedenster Branchen kontrolliert – schwerpunktmäßig auf Verstöße gegen die Einhaltung des Mindestlohns. Mehr als 4000 Arbeitgeber wurden überprüft. In rund 1200 Fällen hatten sich erste Hinweise auf mögliche Unregelmäßigkeiten ergeben. Ausgewertet werden sollen die gesammelten Daten in den kommenden Tagen und Wochen.

Deutschlands Arbeitgeber warnen indes vor überzogenen Forderungen. „Die jüngst erhobenen Forderungen, die Anpassung in unrealistische Höhen zu schrauben, erweist sich als wiederholter Versuch eines Anschlags auf die Tarifautonomie“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Steffen Kampeter, am Freitag in Berlin. „Die anstehende Anpassung des Mindestlohns darf keinesfalls erneut für politische Eingriffe missbraucht werden.“

Der Sozialverband Deutschland hatte eine Erhöhung der Lohnuntergrenze von derzeit 12 auf 14,13 Euro bereits zum nächsten Jahreswechsel gefordert. Indirekt warnte Kampeter nun davor, dass die Politik erneut die üblicherweise zuständige Mindestlohnkommission umgehen könnte. Diese hat sich laut Gesetz vor allem an der vorangegangenen Entwicklung der Tariflöhne in Deutschland zu orientieren, aber auch zu prüfen, welche Mindestlohnhöhe einen angemessenen Schutz für die Beschäftigten bietet. dpa