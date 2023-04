Stoltenberg in Kiew

Kiew. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (Bild) hat der Ukraine bei einem überraschenden Besuch in Kiew weitere Unterstützung bei ihren Bemühungen um einen Beitritt zum Militärbündnis versprochen. „Der Ukraine steht ein Platz in der Nato zu“, sagte der 64-Jährige am Donnerstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Mit Unterstützung der Nato werde sie diesen auch im Laufe der Zeit einnehmen können. Eine genaue zeitliche Perspektive für den Beitritt der Ukraine gibt es bislang nicht. dpa

