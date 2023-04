Stillstand durch Warnstreiks

Nürnberg/Düsseldorf. Am Bahnsteig und auf Flughäfen: Zehntausende Pendler und Reisende haben am Freitag wegen Warnstreiks umplanen müssen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte wie erwartet weite Teile des Regional- und Fernverkehrs der Deutschen Bahn und anderer Eisenbahnunternehmen in ganz Deutschland lahmgelegt. Viele S-Bahnen fuhren während des mehrstündigen Warnstreiks am Vormittag ebenfalls nicht.

Am Warnstreik von Eisenbahnern in Deutschland beteiligten sich am Freitag nach Angaben des Vorsitzenden der Gewerkschaft EVG, Martin Burkert, bundesweit 23 500 Menschen. Burkert kündigte weitere Aktionen an, sollte bei den Verhandlungen mit den Arbeitgebern am Dienstag und Mittwoch kein aus Sicht der Gewerkschaft verhandlungsfähiger Vorschlag auf den Tisch gelegt werden.

An mehreren deutschen Flughäfen sorgten Warnstreiks des Sicherheitspersonals erneut für zahlreiche Flugausfälle. Am Airport Köln/Bonn wurden 170 der ursprünglich geplanten 211 Starts und Landungen abgesagt. In Düsseldorf waren rund 160 von 400 Flügen betroffen. Zu Wartezeiten und Ausfällen kam es auch an kleineren Flughäfen. dpa