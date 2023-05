Sternwarte wirft sich in Schale

Hardheim. Vor 30 Jahren – am 15. Mai 1993 – wurde die Walter-Hohmann-Sternwarte am Hardheimer Wurmberg offiziell eröffnet. Und das will der Astronomiekreis des Museumsvereins Erfatal feiern: Am kommenden Wochenende, 12. und 13. Mai, wird das 30-jährige Bestehen mit einem Tag der offenen Tür und Himmelsbeobachtungen begangen. Um 18 Uhr geht es freitags mit dem Festbetrieb los, ehe das Fest um 19 Uhr offiziell eröffnet wird. Nach Einbruch der Dunkelheit kann der Sternenhimmel im Teleskop bewundert werden. Der Festbetrieb am Samstag startet um 14 Uhr.

Für das Jubiläumsfest hat der Arbeitskreis die Sternwarte und das Gelände ordentlich herausgeputzt: Die Holzfassade hat einen neuen Anstrich bekommen. Und auch der ehemalige Hochbehälter, der als Lager- und Gruppenraum genutzt wird, erstrahlt in neuem Glanz.