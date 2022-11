Start mit Radweg nach Hainstadt

Buchen. Mit der Verwirklichung des Radverkehrskonzepts geht es voran. Als erste Maßnahme will die Stadt den Radweg zwischen Buchen und Hainstadt bauen lassen. Technischer Dezernent Hubert Kieser erläuterte den Zwischenstand des Radverkehrskonzepts bei der Gemeinderatssitzung am Montagabend in der Stadthalle. So seien sechs von sieben beantragte Projekte zwischenzeitlich vom Regierungspräsidium Karlsruhe als förderfähig eingestuft worden. Das Radverkehrskonzept umfasse ein „Bündel an Einzelmaßnahmen“, sagte Kieser. Dazu gehörten Beschilderungen, Fahrbahnmarkierungen und das Ausweisen von Geschwindigkeitsbeschränkungen, zum Beispiel „Tempo 30“ in der Schüttstraße.

„Wir haben innerorts nicht überall den Platz, um bauen zu können“, sagte Kieser. Deshalb habe man Kompromisse schließen müssen.