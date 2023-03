So will es Lanig angehen

Im FN-Gespräch erläutert Martin Lanig, wie er seine künftige Aufgabe als Trainer des FSV Hollenbach angehen möchte. Der 123-malige Bundesliga-Spieler und aktuelle Co-Trainer der Oberliga-Mannschaft war eigentlich ab Sommer als Jugendkoordinator beim FSV vorgesehen, doch überzeugte er Verantwortliche und Spieler mit seiner positiven Art vom ersten Tag an. Im FN-Text erklärt „Manager“ Karlheinz Sprügel auch, wie es dann zum Umdenken auf der Trainerposition kam, denn eigentlich war Tobias Ippendorf ab der Saison 2023/24 als Trainer der ersten Mannschaft vorgesehen.Lanig, in Königshofen lebend, hat in den wenigen Wochen, in denen im Verein ist, die DNA des FSV schon verinnerlicht. Zudem erläutert der Ex-Profi seine Formel, wie er mit dem FSV erfolgreich sein will. mf

