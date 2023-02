Heidelberg. Sie gilt als die Mutter aller Bibliotheken – und zumindest als digitale Ausstellung könnte sie bald an den Ort in Heidelberg zurückkehren, von dem sie vor exakt 400 Jahren entwendet wurde. Wunsch und Ziel von Universität, Kirche und der Stadt Heidelberg ist es, die Geschichte und die Bedeutung der Büchersammlung an ihrem Ursprungsort auf den Emporen der Heiliggeistkirche einer breiteren Öffentlichkeit zu übersetzen und mit den digitalen Mitteln des 21. Jahrhunderts sinnlich erfahrbar zu machen. Der Heidelberger Dekan Christof Ellsiepen erläuterte das Vorhaben: „Gemeinsam planen wir ein Ausstellungskonzept, mit dem wir die Palatina für ein breites Publikum multimedial und synästhetisch erlebbar machen.“

