Razzia bei „Hells Angels“

Rhein-Neckar. Mit rund 300 Einsatzkräften hat die Polizei am Dienstag Wohnungen und Geschäftsräume in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg durchsucht, darunter Objekte im Rhein-Pfalz-Kreis, in Speyer, in Neustadt, im Kreis Germersheim und im Kreis Südliche Weinstraße. Hintergrund der Durchsuchungen waren Veröffentlichungen verbotener Vereinsabzeichen in den sozialen Netzwerken. Dabei wurden laut Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft unter anderem Bekleidung mit verbotenen Insignien sowie Waffen sichergestellt. Verdächtigt werden nach Angaben der Behörden zehn Mitglieder der „Hells Angels“ im Alter von 32 bis 56 Jahren. Ein 34-Jähriger wurde vorläufig festgenommen.

