Prosit Neujahr

Main-Tauber-Kreis. Während der Kaiserzeit gehörte es bei den eher gehobenen Schichten in Deutschland zum „guten Ton“, den Jahreswechsel in einem ansprechenden Ambiente zu feiern. Ob es dabei gleich ein Bad in einem überdimensionalen Glas Champagner sein musste? Die hier abgebildete Ansichtskarte, die am 31.12.1905 Neujahrswünsche für 1906 übermittelte, spiegelt genau diesen Zeitgeist des „unbegrenzten Wohlstands“ wider. Sorgen und Nöte schienen weit weg. Die Zeiten haben sich geändert. Momentan hoffen wir, in Anbetracht der weltpolitischen Lage, für uns alle in erster Linie auf gute Gesundheit, persönliches Wohlergehen und Frieden für alle Menschen auf dieser Erde. bege/Bild: Sammlung Geisler

