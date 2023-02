Papst findet deutliche Worte

Nairobi/Juba. Mit einer Messe in der südsudanesischen Hauptstadt Juba ist am Sonntag der Afrika-Besuch von Papst Franziskus zu Ende gegangen. Nach offiziellen Angaben feierten etwa 70 000 Gläubige am Morgen gemeinsam mit Franziskus unter freiem Himmel Gottesdienst. Das Oberhaupt der katholischen Kirche war am Dienstag zunächst in die Demokratische Republik Kongo gereist. Seit Freitag hielt er sich im Südsudan auf.

Mit Blick auf die anhaltende Gewalt im Südsudan erklärte der Papst in der Abschlussmesse: „Auch wenn unser Herz aufgrund des erlittenen Unrechts blutet, lasst uns ein für alle Mal darauf verzichten, Böses mit Bösem zu beantworten.“ In dem jüngsten Land Afrikas, das erst seit 2011 unabhängig ist, hatte bis 2020 ein blutiger Bürgerkrieg geherrscht. Rund 400 000 Menschen starben. Bis heute kommt es immer wieder zu schweren Gewaltausbrüchen mit Todesopfern.

Bei einem Treffen mit dem aktuelle Präsident Salva Kiir, der auch katholisch ist, und dessen ehemaligem Gegenspieler Riek Machar fand der Papst deutliche Worte gegen Gewalt und Korruption in dem bitterarmen Land. Appelle zum Frieden prägten auch schon die erste Station der päpstlichen Afrika-Reise. epd