Neue Gastronomie im i_Park

Lauda. Mehrere Jahre standen die Räume leer, nun werden sie wieder mit Leben erfüllt. Im i_park in Lauda startet im Februar ein neues kulinarisches Angebot, das nicht nur die Mitarbeitenden der umliegenden Firmen anlocken soll. Mit seinem Restaurant „Ciao Roma“ will Davide Russo italienisches Flair in das ehemalige Kasernengebäude bringen. Der Chef der Pizzeria „Roma“ in der Philipp-Adam-Ulrich-Straße verfolgt mit dem Restaurant im i_Park ein etwa anderes Konzept. Neben den Klassikern soll Italien kulinarisch ganz neu entdeckt werden. „Unser Koch kommt aus der Region Neapel und entstammt einer Familie von Sterneköchen“, sagt der Gastronom. Sein Können am Herd solle er auch ausleben dürfen, ist das Ziel. Diesen Spielraum für eine modern interpretierte und doch authentische Küche, gerne auch etwas extravaganter, will ihm der Chef lassen.

