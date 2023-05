Mutter und Sohn stehen vor Gericht

Heilbronn/Laudenbach. Enge persönliche Bande verbindet das Paar, das sich jetzt wegen einer langen Latte von gemeinsam begangenen Einbrüchen vor dem Heilbronner Landgericht verantworten muss. Es sind eine 45-jährige Mutter und ihr 20-jähriger Sohn. Ein halbes Jahr lang haben sie laut Anklage nachts jede Menge Vereinsheime in der näheren und weiteren Umgebung ihres Wohnortes Forchtenberg heimgesucht. Ihre Beute war vielfältig. Der angerichtete Sachschaden wird auf 180 000 Euro beziffert. Ihren größten Fischzug sollen die beiden am 29. Juni letzten Jahres in der Bergkirche Laudenbach gemacht haben. Dort stahlen sie laut Anklage die edelsteinbesetzte Krone einer historischen Madonna. Deren Wert beträgt 30 000 Euro. Einer umfangreichen verdeckten Überwachung durch die Polizei folgte schließlich die Festnahme.

