Monika Menth feiert Jubiläum

Weikersheim. Vor 25 Jahren trat Monika Menth ihren ersten Arbeitstag in Schloss und Schlossgarten Weikersheim an: Die Leiterin der Schlossverwaltung Weikersheim feierte kürzlich ihr 25-Jahr-Dienstjubiläum. Am Montag nahm sie die Jubiläumsurkunde des Landes von Manuel Liehr entgegen. Der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg betonte das außergewöhnliche Engagement der Jubilarin.

Am 1. Februar 1998 war Monika Menth als Schlossführerin in Weikersheim angestellt worden. Damals gehörte das Schloss noch zum Staatlichen Vermögen und Bauamt Heilbronn. Ab 2001 übernahm sie als vollbeschäftigte Angestellte weitere Tätigkeiten in Renaissanceschloss und Barockgarten: Verkauf, Bestückung und Aufsicht im Museumsshop gehörten zu ihren Aufgaben.