Zwerge kamen vor 310 Jahren

Weikersheim. Seit 310 Jahren zieren sie den Schlossgarten Weikersheim: die berühmten Figuren der „Zwergengalerie“. Der Bildhauer Johann Jakob Sommer hatte sie mit seiner Werkstatt angefertigt und am 18. September 1712 geliefert.

Die berühmten „Zwerge“am nördlichen Rand des Schlossparks Weikersheim - dass sie bis heute erhalten sind, ist außergewöhnlich. Mehr noch: die Zwergenfiguren von Weikersheim sind eine absolute historische Rarität.

Es war am 18. September 1712. Damals lieferte der Bildhauer Johann Jakob Sommer aus Öhringen „14 Stück bilder in gartten so zwerglin gestalt worden sind“. In diesem Jahr entstand die Zwergengalerie, die heute mit insgesamt 16 Figuren die Balustrade gleich am Beginn des Schlossgartens Weikersheim schmückt.