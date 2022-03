Zweiter Hilfstransport soll folgen

Weikersheim. Der Hilfstransport ist zurück aus der Ukraine: Das heißt für das Team auf der Weikersheimer Tauberhöhe weiter Hilfsgüter annehmen und packen für den nächsten Transport. Die Unterstützung aus der Bevölkerung ist immens.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die komplette Familie Haas aus Elpersheim ist mit dem eigenen Firmenlaster an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren. Nicht nur Ortsvorsteher Hans-Joachim Haas war an Bord, sondern auch seine Frau Birgit und die 16-jährige Tochter. Der Transport lief am Wochenende, am Montag ging es aus dem Grenzgebiet zurück ins Taubertal. Für die Schülerin am Weikersheimer Gymnasium waren diese schulfreien Tage aber sicherlich lehrreicher als so manche Unterrichtsstunde, erlebte sich doch unmittelbar Weltgeschichte und Tragödien. Aber auch Einblick in das, was die Menschen hier in Bewegung setzen können.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2