Main-Tauber-Kreis. Im Landkreis Würzburg wurde am Donnerstag, 4. März, in einem weiteren Kleinstbetrieb der Verdacht auf Geflügelpest amtlich bestätigt.

AdUnit urban-intext1

Der betroffene Betrieb liegt an der Tauber unweit des ersten Ausbruchsherdes in Tauberrettersheim. Dies macht eine Gebietsanpassung des Sperrbezirks und des Beobachtungsgebiets im Main-Tauber-Kreis notwendig, die mit Allgemeinverfügung vom Freitag, 26. Februar, durch das Landratsamt festgelegt wurden. Die Gebietsanpassungen treten am Dienstag, 9. März, in Kraft. Sie betreffen nun fast das ganze Altkreisgebiet. Die weitere Allgemeinverfügung von Freitag, 26. Februar, zur Stallpflicht im gesamten Kreisgebiet bleibt unverändert bestehen. Wie lange diese Maßnahmen aufrechterhalten werden müssen, ist noch nicht absehbar.