Zwei Firmen an einem Standort

Windischbuch. Nach einjähriger Planungsphase läutete Andreas Eckert, Geschäftsführer der beiden Unternehmen EWK GmbH und BTB GmbH, mit dem Spatenstich die Bauphase des neuen Produktions- und Bürokomplexes in Windischbuch ein.

Neben einer geräumigen Produktionshalle, die auf die spezifische Fertigung der beiden Unternehmen ausgelegt wurde, befinden sich Büro- und Sozialräume für die Verwaltung auf dem Gelände direkt angeschlossen. Die bisher aufgeteilten Produktionsstandorte beider Unternehmen in Westernhausen und Berlichingen werden künftig zusammengelegt und nutzen die so entstehenden Synergieeffekte in Logistik und Verwaltung. In den neuen Räumen werden die Fertigungs- und Logistikanlagen beider Unternehmen Platz finden.