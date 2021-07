Zug erfasst Radfahrer

Breitendiel. Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagnachmittag an einem Bahnübergang in Breitendiel (Landkreis Miltenberg).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang überquerte ein 79-Jähriger gegen 14 Uhr den Bahnübergang. Aus noch ungeklärter Ursache wurde er hierbei von einem Regionalzug erfasst und stürzte zu Boden. Ein kurz darauf eintreffender Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Unfallaufnahme vor Ort erfolgt durch die Polizeiinspektion Miltenberg. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg werden die Beamten, insbesondere zur Klärung der genauen Unfallursache, durch einen Sachverständigen unterstützt. Die Bahnstrecke zwischen Miltenberg und Amorbach war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.