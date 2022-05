Zu wenige und zu viele Pizzakarton

Buchen. So etwas hat Guiseppe Calleri in seiner mehr als 40-jährigen Berufstätigkeit als selbstständiger Pizzabäcker noch nicht erlebt: Die Pizzakartons werden knapp. Nicht nur im Preis seien diese gestiegen, sondern auch die Lieferzeiten hätten sich erheblich verlängert. Nach Calleris Worten verlassen durchschnittlich rund 1000 Pizzakartons pro Woche sein Haus in der Friedrichstraße 1. Das Thema „Pizzakartons“ beschäftigt auch die Stadtverwaltung, aber in einem anderen Sinn. Statt über zu wenige klagen die Bauhofmitarbeiter über zu viele Kartons. Diese liegen im Stadtgebiet herum oder blockieren die öffentlichen Abfallkörbe. Vor einigen Wochen stellten deshalb Mitarbeiter des Städtischen Bauhofs drei spezielle Abfallbehälter für Pizzakartons auf.

