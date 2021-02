  Zitterpartie ist vorbei

Offenbach/Berlin. Nach der arktischen Kälte wird es in den kommenden Tagen fast schon frühlingshaft: Ein Atlantiktief sorgt in Deutschland für deutlich milderes Wetter. Am Mittwoch erreichen die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts in Offenbach 5 Grad im Nordosten und 13 Grad entlang des Rheins – Eiszapfen (Bild) haben da keine Chance mehr. In der Nacht zum Mittwoch sollte von Westen her Regen aufziehen, im Südosten sowie in den Mittelgebirgen herrschte allerdings erneut Glatteisgefahr. Am Mittwoch gibt es anfangs an den Alpen und von der Ostsee bis nach Niederbayern zeitweise Regen. Am Nachmittag ist es meist trocken und südlich der Donau teils auch länger sonnig. Kurz vor dem Ende der Kältewelle in Deutschland gab es noch einmal zahlreiche wetterbedingte Verkehrsunfälle. Extrem gefährlich bleibt aufgrund des Tauwetters außerdem das Betreten von Eisflächen. dpa