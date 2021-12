Zimtsterne heiß begehrt

Osterburken. Wenn man in der Adventszeit in die Backstube des Café Köpfle in Osterburken tritt, passiert an jeder Ecke etwas anderes. Die Wärme des Backofens erfüllt den ganzen Raum, überall stehen Wägen mit zahlreichen Backblechen herum, von denen die unterschiedlichen Plätzchensorten einen süßen Duft verströmen. Die Weihnachtsstimmung zieht im Café Köpfle bereits nach Allerheiligen ein. Dann beginnen die Vorbereitungen. Das hängt damit zusammen, dass es bereits im September die ersten Nikolause zu kaufen gibt.

Es gilt, 15 verschiedene Plätzchensorten zu backen, darunter selbstverständlich auch Vanillekipferl. „Die Zimtsterne werden am häufigsten gekauft“, erklärt Ellen Ilzhöfer. Das liege daran, dass diese Plätzchensorte am schwierigsten selbst zu machen ist.