Ziel: rund 400 Impfungen pro Tag

Bödigheim. Mit dem Impfstützpunkt in der Bödigheimer Sporthalle hat am Dienstag neben Fahrenbach das zweite „Impfzentrum light“ im Landkreis seinen Betrieb aufgenommen. „Wir starten mit zwei Teams und rund 200 Impfungen pro Tag“, informierte Landrat Dr. Achim Brötel. Am Impfstützpunkt in Fahrenbach waren zuletzt neben dem Team des Landes zwei Gruppen der Neckar-Odenwald-Kliniken eingesetzt, eines davon wurde nun von einem freien Team ersetzt, so dass eine Gruppe nach Bödigheim „wechseln“ konnte. Dort komplettiert derzeit ebenfalls ein freies Team die Mannschaft. Perspektivisches Ziel sei es an beiden Standorten täglich rund 400 Impfungen anbieten zu können.

