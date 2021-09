Zeugen erinnern sich

Würzburg. Es geht um das Schicksal eines 22-Jährigen: Er steht wegen versuchten Mordes einer Fußgängerin vor Gericht. Der junge Mann hat die gehörlose Frau mit einem Sportwagen angefahren. Vor dem Landgericht Würzburg kamen am zweiten Verhandlungstag fünf Zeugen zu Wort, die verschiedene Erinnerungen an den schicksalhaften Abend vor fast zwei Jahren im Würzburger Stadtteil Heidingsfeld hatten. Drei Personen waren in einem Auto gesessen und wollen den Beginn des illegalen Auto-Rennens hautnah mitbekommen haben. Ein Ehepaar war zu Fuß an jene Ampel gekommen, an der das Opfer von dem schwarzen Benz gestreift und auf die Fahrbahn geschleudert wurde, obwohl der Fahrer hätte anhalten müssen.

