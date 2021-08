Zeitsprünge und belebte Dingwelten

Bad Mergentheim. Sharon Dodua Otoo hat sich gegen eine lineare Erzählweise entschieden: „Ich mag die Vorstellung nicht, dass etwas primitiv beginnt und stetig besser wird“, erklärte die Autorin in der Wandelhalle. Im Rahmen des Sommerfestivals „Literatur im Schloss“ präsentierte Otoo dort ihr Buch. Die Handlung von „Adas Raum“ macht Zeit- und Ortssprünge, wechselt die Perspektiven – sogar Gegenstände treten in Form einer „belebten Dingwelt“ in einer Art magischen „Zeugenschaft“ auf – es gibt Verknüpfungen und die Geschichte fährt immer wieder Schleifen. Erfahrungen, für die es noch keine Klärung gibt, Zusammenhänge noch nicht erkannt werden, erscheinen in wiederkehrenden Herausforderungen.

