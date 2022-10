Odenwald-Tauber. Sechs Wochen ganz im Zeichen der Familie: Die Fränkischen Nachrichten stellen im zweiten Teil ihrer „Familienserie“ das Thema in den Mittelpunkt und versuchen, möglichst viele offene Fragen aus dem Alltag zu beantworten, hilfreiche Tipps zu geben, neue Perspektiven zu eröffnen und den Horizont zu erweitern. So werden die Leser in den nächsten Wochen mit viel Input zu verschiedenen Aspekten versorgt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits im Juni, Juli und August stellten wir die Familie in den Fokus unserer Berichterstattung und freuten uns über sehr viel positive Resonanz. Dabei standen die Themenkomplexe „Freizeit und Erholung“, „Vereine“, „Bauen und Wohnen“, „Familienbeziehungen und -konflikte“, „Gesundheit und medizinische Versorgung“ sowie „Lifestyle“ im Mittelpunkt. Alle Beiträge finden interessierte Leser übrigens jederzeit unter www.fnweb.de online zum Nachlesen.

Fragen rund um die Betreuung, Erziehung und Ausbildung, die Vereinbarkeit von Job und Familie, aber auch die finanzielle Absicherung und die Mobilität gibt es zudem reichlich. Antworten will die Redaktion im zweiten Teil ihrer Familienserie geben.

Mehr zum Thema Studie Studierende setzen bei Jobwahl auf Gehalt und Sicherheit Mehr erfahren

In den kommenden sechs Wochen nehmen unsere Autorinnen und Autoren also die Bereiche „Bildung und Ausbildung“, „Erziehung und Kinderbetreuung“, „Vereinbarkeit von Job und Familie“, „Altersvorsorge und finanzielle Absicherung“ sowie „Verkehr und ÖPNV“ unter die Lupe.

Lassen Sie sich informieren und inspirieren, denn es ist wieder Zeit für die Familie! gf/sabix