Zehn Bands treten trotzdem auf

Rothenburg. Das beliebte Taubertal-Festival kann coronabedingt auch dieses Jahr nicht stattfinden. Der Veranstalter wünscht sich Planungssicherheit für 2022, während die Fans treu zum Open-air stehen. Der neue Termin lautet: 11. bis 14. August 2022.

Zehn Bands treten aber trotzdem dieses Jahr in Rothenburg – an der Stadtmauer – auf. Maximal 800 Besucher sind pro Abend zugelassen.

Die Redaktion sprach mit Festival-Pressesprecher Florian Zoll über die Situation und das Ersatzprogramm. Zuerst sind „Gentleman“ und „Jupiter Jones“ am 12. August zu Gast, dann am 13. August „Subway To Sally“ und „Unzucht“ sowie am 14. August „LaBrassBanda“ und „Oimara“. Am 15. August schauen „Madsen“ und „Lonely Spring“ vorbei und am 18. August „Fiddler´s Green“ sowie am 19. August „Alligatoah“.