Yogeshwar in Würzburg

Würzburg. Mit einer Wissenschaftsshow eröffnet Moderator Ranga Yogeshwar am 27. September in der Würzburger s. Oliver-Arena das einwöchige Würzburger Wissenschaftsfestival „Highlights der Physik“. Zum Auftakt des einwöchigen Physik-Spektakels „Highlights der Physik“ kommt am 27. September die große Highlights-Show nach Würzburg. In der s. Oliver Arena bietet der ARD-Moderator Ranga Yogeshwar Wissenschaft und Unterhaltung für die ganze Familie. Physikalische Experimente mit Pfiff, vorgeführt von Gästen aus Forschung und Politik, erwartet die Zuschauer. Mit seinen Bühnengästen begibt sich Yogeshwar auf eine unterhaltsame Reise von der Entdeckung der Röntgenstrahlen durch Wilhelm Conrad Röntgen in Würzburg über moderne Anwendungen im Bereich der medizinischen Diagnostik bis zur Erforschung schwarzer Löcher.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1