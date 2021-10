Wohl nicht schuldfähig

Würzburg. Der 32-jährige Somalier, der Ende Juni in Würzburg drei Frauen mit einem Messer getötet und mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt hat, war zum Zeitpunkt der Tat schuldunfähig. Zu dieser Einschätzung kamen der Generalstaatsanwaltschaft München und dem Bayerischen Landeskriminalamt zufolge zwei „erfahrene Sachverständige“ unabhängig voneinander.

Dies bedeute nicht, „dass seitens der ermittelnden Stellen Zweifel an der Täterschaft des Beschuldigten bestehen oder er unschuldig ist“, betonen die Behörden in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Der Mann befinde sich weiterhin in Haft, er sei jedoch in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Die Sonderkommission habe bisher mehr als 450 Spuren bearbeitet. Hinweise auf Mitwissende oder Mittäter sowie auf einen extremistischen Hintergrund lägen weiterhin nicht vor.