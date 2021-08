„Wir geben unser Bestes“

Odenwald-Tauber. Sechs junge FN-Mitarbeiter erstellen momentan ein Magazin, das sich explizit an angehende Auszubildende in der Region richtet. Eines ist Nicola Beier, Maren Greß, Helena Hörner, Joshua Kahl, Marie Müssig und Lea Willer dabei besonders wichtig: Mit ihrem „Nei g’schaut“ Sie wollen jungen Leuten einen Mehrwert bieten und Fragen beantworten, vor denen viele Schüler nach ihrer Abschlussprüfung stehen. Die Arbeit an diesem zeitintensiven Projekt läuft parallel zum Tagesgeschäft. Deshalb bezeichnen die FN-Auszubildenden diese Aufgabe nicht nur als sehr schön, sondern auch als sehr fordernd. „Wir sind richtig gut und geben unser Bestes“, so die Überzeugung des tatkräftigen Kreativteams.

Ende September wird ihr Werk dann erscheinen.