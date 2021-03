  Wieder mal ein Fußballspiel vor Zuschauern

Rostock. Erstmals seit knapp fünf Monaten ist in Deutschland wieder ein Fußballspiel vor Zuschauern ausgetragen worden. Den 1:0-Sieg von FC Hansa Rostock gegen den Halleschen FC sahen am Samstag 702 Menschen auf den Rängen. Der Drittligist hatte mit Genehmigung des zuständigen Gesundheitsamtes und der Landesregierung das Pilotprojekt Zuschauerrückkehr gestartet, auf das die meisten Profivereine in Deutschland gebannt schauten – auch der DFB, der mit einem Beobachter vor Ort war. Für Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen soll der Testlauf eine erste Antwort auf die Fragen liefern: „Wie kriegen wir ein Leben hin mit Corona?“ Es sei wichtig, ein Zeichen zu setzen, so der parteilose Däne. dpa (Bild: dpa)