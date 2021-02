Odenwald-Tauber/Stuttgart. Zugausfälle, Verspätungen, überfüllte Waggons – vor genau einem Jahr herrschte im Nahverkehr im Land das pure Chaos. Seitdem ist viel passiert auf der Schiene. Nach Streit um neue Züge, unpünktliche Angebote und schlechten Service ist der Regionalverkehr nach Einschätzung von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) wieder in die Spur gekommen. Die Qualität habe sich verbessert, bei den Betreibern fielen deutlich weniger Züge aus. Zudem seien nur noch wenige Verbindungen stärker verspätet, sagte Hermann ein Jahr nach dem Höhepunkt der Kritik an Betreibern und Land. Die Betriebsqualität habe sich spürbar verbessert. Insgesamt sei sie auf den Regionalstrecken zufriedenstellend, selbst wenn es weiter Verspätungen und Ausfälle gebe, heißt es in der Drucksache.