Wie man nach der Mittleren Reife zum Abitur gelangt

Was mache ich nach meiner Mittleren Reife? Diese Frage beschäftigt viele Jugendliche. Viele wollen sich mit 16 Jahren noch nicht auf einen Beruf festlegen und hängen das Abitur an, oft an einem Beruflichen Gymnasium. Man wählt zwar ein Profilfach, hat am Ende jedoch trotzdem die allgemeine Hochschulreife in der Tasche. Eine Übersicht über die Beruflichen Gymnasien in der Region haben die FN

...